Marido de Andressa Urach controla rede social e bloqueia seguidores

Thiago Lopes e Andressa Urach. | Foto: divulgação

Parece que mais uma polêmica toma forma na vida de Andressa Urach.





Após reatar o casamento com a modelo, Thiago Lopes, revelou que está no comando do Instagram da ex-peoa.

“Não envie direct pra mim pedindo para a Andressa te desbloquear. Fui eu mesmo que te bloqueei no Instagram dela”, escreveu o empresário na noite da última terça-feira (5).



"Todas as pessoas que incentivaram a Andressa a seguir o pior caminho estão devidamente bloqueadas", completou.

