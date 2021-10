Funcionários da Globo voltam a ser assombrados com onda de demissões

A bruxa está solta! A Rede Globo está prestes a finalizar um plano de demissão em massa de todo o departamento operacional de todos os canais de televisão, incluindo a TV aberta. Nos bastidores, este processo é visto como irreversível. O objetivo é cortar custos da empresa para poder focar em áreas mais estratégicas, como otimizações de tecnologia e modificações na plataforma de streaming do grupo. Segundo fonte da coluna LeoDias, a dispensa acontecerá no próximo mês.

De acordo com o Uol, a emissora fechou o primeiro semestre de 2021 com um prejuízo de mais de R$ 144 milhões. O número representa uma piora de 122% em relação a 2020, quando a empresa teve um prejuízo de R$ 51 milhões no mesmo período.

Desde 2019, a Globo tem realizado cortes de funcionários. Nos últimos meses, grandes estrelas deixaram a casa, entre elas Faustão, Tiago Leifert, Lázaro Ramos, Ingrid Guimarães, Vera Fischer, Antônio Fagundes e Reynaldo Gianecchini.

Em relatório divulgado ao mercado no início de setembro, a Globo afirma que realizou no primeiro semestre de 2021 uma “diminuição de R$ 281 milhões em pessoal como resultado das iniciativas contínuas de corte de custos, explicadas principalmente pela diminuição no número de funcionários devido à reestruturação corporativa desde 2019 e o menor custo de elenco”.

As rescisões e dissídios também pesaram nas contas da Globo, que afirma ter tido um “aumento de 48 milhões nas despesas pessoais explicado principalmente por indenizações e também por reajustes salariais anuais do sindicato trabalhista em acordos coletivos de trabalho”.

*Com informações do Léo Dias

Leia Mais