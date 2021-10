Trollado, Gusttavo Lima compartilha vídeo de fogos do CV em Manaus

| Foto: Divulgação

O cantor sertanejo Gusttavo Lima caiu em uma pegadinha, na noite desta quinta-feira (7), ao compartilhar nas redes sociais um vídeo do foguetório realizado pela facção criminosa Comando Vermelho em diversos bairros de Manaus.

Um internauta publicou um vídeo da queima de fogos de artifícios e escreveu "Gusttavo Lima, pessoal de Manaus tá feliz pq vc vem". Em seguida, o sertanejo, que tem show marcado em dezembro em Manaus, repostou o vídeo nos stories do Instagram.

Momentos depois o músico deletou o vídeo ao ser alertado que a queima de fogos de artifício era relacionada ao Comando Vermelho.

O embaixador voltar à capital amazonense com o projeto "Buteco". O show acontece no dia 4 de dezembro na Arena da Amazônia, conforme informou a Fabrica de Eventos, realizadora do evento. A data da venda de ingressos ainda não foi divulgada.

Veja o vídeo

Fogos em toda a cidade

Os fogos de artifícios foram registrados em vários pontos de Manaus e até em alguns municípios do interior do estado. O motivo por trás dessa "celebração" seria a demonstração de força da facção criminosa Comando Vermelho (CV), que disputa território do tráfico de drogas no estado contra grupos criminosos rivais.

