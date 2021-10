Após discussão, Rico acusa Dynho de agressão na Fazenda; veja vídeo

| Foto: Divulgação

Após jogar o café no chão e discutir feio com Dynho Alves, Rico Melquiades procurou a produção de "A Fazenda 13" (RecordTV), na madrugada desta sexta-feira (8), para acusar o peão de tentar agredi-lo colocando o pé para ele cair no chão.

"Ele colocou o pé pra eu cair. Eu quero entrar aqui [no closet]", reclamou Rico em conversa com Dayane Mello e Aline Mineiro em frente ao closet - local onde os peões costumam ter contato com a produção de "A Fazenda 2021".

MC Gui ouviu o humorista sugerir que foi agredido e não perdeu a chance de provocar. "Tinha que colocar um tronco de árvore pra você cair", disparou.

Dynho Alves, que estava sentado no sofá da sala com os peões sendo acalmado após ataque de fúria, avistou Rico batendo na porta do closet.

"Vacilão do caral**, você tem sorte que está aqui dentro. Se tivesse eu e você lá fora, eu ia te quebrar. Quer fazer o quê lá dentro?". "Amigo, calma. Dynho, por favor", pediu Tiago Piquilo.

Irritado por quase ter caído na discussão com Dynho, Rico começou a andar pela cozinha berrando que o peão tentou fazer ele se machucar. Produção, botou o pé pra eu cair. Botou o pé pra cair. E se eu caísse e quebrasse um dente? O Dynho botou o pé pra eu cair.

"Vacilão do caral**, fala mais. Fala que eu botei o pé pra você cair", provocou Dynho Alves. Gui Araujo caiu na risada com a história de Rico.

"Mas se não caiu não tem problema", comentou. "Eles não têm argumento", provocou Tati Quebra Barraco. "Só sabe prejudicar o grupo todo", lamentou Dynho Alves.

