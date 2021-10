Luan Santana posta foto de pernas abertas e parte do corpo viraliza

O cantor Luan Santana movimentou as redes sociais nesta sexta-feira (8) ao postar uma foto de pernas abertas em frente a um espelho. Rapidamente, internautas comentaram sobre os pés grandes do cantor, que ficaram bem evidenciados pelo ângulo da imagem. "Pé de pão", escreveram vários fãs, se referindo à aparência da pele do cantor.

19h após a publicação, o post já estava com mais de 270 mil curtidas e 7 mil comentários. Alguns famosos também entraram na brincadeira. "Pronto, agora o povo morre kakaka. Quem tinha curiosidade de ver o pé do Luan Santana, ta aí. Já pode parar de mandar MSN pra ele pedindo pra ele mostrar os pés oakakas", escreveu o homorista Wagner Barreto.





Houve também comentários que lembrassem dos chamados pedólatras. Essas são pessoas que sentem fetiche em... pés. Para esses, fotos como a postada por Luan Santana são um sucesso. De acordo com a sexóloga Vanessa Inhesta, a podolatria, parafilia em que a pessoa obtém prazer por meio de interação com pés, é um fetiche mais comum do que você imagina. "É um dos mais populares, com o uso de salto alto", disse a especialista de São Paulo (SP), em entrevista ao UOL.

Na mesma matéria, há uma entrevista com o publicitário Tulio Souza, de 37 anos. Ele fala sobre o preconceito com os pedólatras. "O pessoal acha esquisito, já fala que sou o cara que gosta de pés", disse. Se você ficou curioso, pode ler a matéria aqui.

