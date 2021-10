Confirmado! Tadeu Schmidt no 'BBB22' e Maju Coutinho no 'Fantástico'

Tadeu Schmidt, Maju Coutinho e César Tralli | Foto: Divulgação

A programação de 2022 da Globo foi confirmada! Tadeu Schmidt apresentará o Big Brother Brasil 22 e Maju Coutinho entrará em seu lugar no Fantástico, ao lado de Poliana Abritta.

Já o Jornal Hoje, atualmente apresentado por Maju, será assumido pelo repórter César Tralli. A notícia foi anunciada durante o encerramento da revista eletrônica dominical, neste domingo (10).

Ao apresentar o quadro com os resultados do futebol junto dos bonecos dos cavalinhos, Tadeu recebeu uma ligação pra lá de inusitada.

O temido Big Fone do BBB tocou! Era Boninho, o diretor da atração: "Tadeu, por que você atendeu o Big Fone? Você sabe que tem consequências. Você será o novo apresentador do BBB".

Após Tiago Leifert anunciar que se afastará da TV, Schmidt já havia sido apontado - pela web e por colunistas - que seria o novo apresentador do Big Brother Brasil.

" Eu estou muito empolgado e triste ao mesmo tempo, pois são 14 anos aqui, no Fantástico. Não vou falar mais porque hoje não é a despedida ainda, senão vou chorar. " Tadeu Schmidt, Apresentador

" O Tadeu vai ficar mais um tempinho com a gente e depois a gente faz uma despedida mais apropriada. " Poliana Abritta, Jornalista

Além disso, Tadeu ainda homenageou os apresentadores anteriores do reality show, Tiago Leifert e Pedro Bial.

" Estou muito orgulhoso e feliz por ter sido escolhido para essa missão. Todo mundo sabe o que o BBB representa, como ele mexe com as pessoas. E, de quebra, ainda é o programa favorito das minhas filhas. É uma honra exercer o mesmo papel de dois dos maiores talentos da história da televisão brasileira, que são o Tiago Leifert e o Pedro Bial. Estou radiante e empolgadíssimo. " Tadeu Schmidt, Apresentador

Maju Coutinho no Fantástico e César Tralli no Jornal Hoje

Mais uma vez, Maju Coutinho faz história na TV Globo! Pela primeira vez, o Fantástico será apresentado por duas mulheres.

" É a força feminina aqui também. " Poliana Abritta, Jornalista

Comentou Poliana ao receber a futura colega da revista eletrônica.

" É muito legal ter duas mulheres ancorando juntas um programa super importante, como o 'Fantástico'. Marca um novo tempo. " Maju Coutinho, Jornalista

Maju, que está como apresentadora oficial do vespertino Jornal Hoje desde 2019, também anunciou que César Tralli ficará no comando do JH.

O jornalista deixará o comando do jornal SP1, exibido na capital paulista. Alan Severiano assumirá em seu lugar.

Leia mais:

Tadeu deixa 'Fantástico' em outubro para assumir o comando do 'BBB 22'

Tiago Leifert no comando do BBB22? Confira o que o apresentador falou