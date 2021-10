Paolla Oliveira e Diogo Nogueira negam boatos de união estável

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira | Foto: Divulgação

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira negaram, por meio de sua assessoria de imprensa, que tenham assinado um termo de união estável.

Na última semana, o casal foi fotografado usando roupas claras num cartório na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Desde então, surgiram boatos sobre um suposto casamento dos dois.

De acordo com a assessoria de imprensa do sambista, Diogo Nogueira apenas estava acompanhando a namorada, que foi resolver "questões burocráticas", relacionadas a imóveis e autenticação de documentos, no cartório.

"Não foi nada de união estável ou casamento", frisou a assessoria.

Diante da repercussão e da especulação de fãs em redes sociais, o próprio cartório apagou a foto que havia publicado no Instagram.

Na imagem que havia gerado o burburinho, Diogo Nogueira e Paolla Oliveira seguram uma orquídea e aparecem sorridentes.

A legenda, escrita pelo perfil oficial do cartório, ressaltava: "Hoje tivemos a honra de atender a atriz Paolla Oliveira, acompanhada de seu namorado, o cantor Diogo Nogueira".



Diogo e Paolla tornaram público o namoro em julho, e a primeira aparição do novo casal sensação foi durante o show do sambista no Rio, com direito a declarações de amor e beijo no palco.

