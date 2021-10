Fátima Bernardes mostra pós-operatório e agradece carinho dos fãs

Fátima já está em casa se recuperando | Foto: Reprodução

Fátima Bernardes publicou nesta quinta-feira (14) uma foto no pós-operatório da artroscopia no ombro. A apresentadora fez a cirurgia no começo desta semana e na foto, aproveitou para tranquilizar os fãs.



"O importante é abstrair e pensar no futuro. Obrigada por tanto carinho. Foi a selfie mais estranha que já fiz", disse ela na legenda da foto.





Fátima já está em casa se recuperando. Ela recebeu alta na quarta-feira (13) e está em casa. O namorado, Túlio Gadêlha, mostrou em vídeo a apresentadora saindo do hospital. "A gente acabou de sair do hospital, chegamos em casa agora. A paciente está bem, de tipoia, recuperada. Daqui a pouco estamos na ativa", disse Túlio.

*Com informações do G1