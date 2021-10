Bruna Marquezine refaz sua imagem após sair da Globo

Novo look da Bruna Marquezine | Foto: Reprodução

Na noite da última quarta-feira (14), Bruna Marquezine foi vista saindo de um restaurante japonês na cidade do Rio de Janeiro. O evento corriqueiro de ir jantar fora de casa tornou-se uma passarela para a atriz, que esbanjou elegância em um look todo em preto.



Marquezine vestiu uma calça wide leg de couro, com um corset e jaqueta pretos, além de um sapato peep toe. Ao combinar as peças que estão em alta no mundo, ela fez uma composição elegante que soube levar com facilidade.

Já não é de agora que a artista vem encantando e inspirando outras pessoas com as roupas que veste, mas o ponto de virada foi a sua saída da TV Globo. Desde então ela vem investindo mais em suas roupas. Ela chegou recentemente da Semana de Moda de Paris, onde foi uma das personalidades brasileiras mais comentadas devido aos looks que a gata serviu.

Em cada desfile ela apresentava uma composição diferente mas sempre com um glamour único. Bruna esteve presente na primeira fila do desfile de algumas marcas, como Givenchy, onde conversou com a Vogue. Além de participar da Fashion Week, o ícone da moda aproveitou a Cidade das Luzes. Agora que está de volta, temos certeza que ainda a veremos desfilar pelas ruas do Brasil com seus looks impactantes.

*Com informações do Léo Dias, do Metrópoles