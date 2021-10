Andressa Urach anuncia que voltou à igreja Universal

| Foto: Divulgação

Andressa Urach voltou à igreja Universal e contou aos seus seguidores do Instagram na noite de sábado (16) que ela e o marido, Thiago Lopes, se batizaram na sexta-feira (15).

"Quero deixar claro que não concordo com a fogueira santa e também não gosto de algumas pessoas que lideram a Universal", disse em um trecho. Urach seguiu falando que voltará a frequentar as reuniões do bispo acompanhada do seu "esposo". "Estou sim trabalhando o perdão por que preciso do perdão de Deus. Sou falha, reconheço meus pecados, meus erros e sou o que sou! Reconheço que preciso muito de Jesus, principalmente para dar certo o meu casamento e a minha família", escreveu ela.

Recentemente, Andressa Urach anunciou o fim do seu casamento e sua volta à casa noturna que se prostituiu com seu nome de guerra. "Ímola voltou", disse no Instagram. Ela também havia criticado a igreja Universal e pedia parte do dinheiro doado de volta.

"Disseram que não iam devolver minhas doações para não abrir precedentes para outras pessoas pedirem de volta as doações. (...) Mas tudo bem a minha alma ir para o inferno, né? Tudo bem voltar para o puteiro. Mas Jesus teve misericórdia de mim", afirmou.

