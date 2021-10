Viih Tube diz que não quer saber de namorar tão cedo:'Quero me curtir'

A ex-BBB Viih Tube interagiu com os fãs hoje nas redes sociais, e por lá, matou algumas curiosidades deles. A youtuber terminou o seu namoro de três anos com o influenciador Bruno Magri recentemente, e foi questionada se ela pensa em namorar em breve.

De acordo com a influencer, ela não quer nem saber de compromisso: "Não! Quero trabalhar, me curtir, então não", começou ela."Mas essas coisas não controlamos também, quando a gente menos espera está gado de novo de alguém, mas se depender de mim, vai demorar", disse.

Outro fã quis saber de Viih gosta de morar sozinha.

"Gosto, mas raramente fico sozinha, meus amigos vêm sempre pra cá, tem a Paula que trabalha comigo também e os meus cachorros. Nunca me sinto sozinha", explicou.

Vista com o ex

Depois de confirmar o término do namoro com o influenciador Bruno Magri, Viih Tube explicou o encontro deles em uma balada em São Paulo, no final de semana. Os dois tiraram algumas fotos juntos com fãs, e muitos apostaram em uma possível reconciliação.

Porém, de acordo com a ex-BBB, eles não voltaram, e o motivo de estarem juntos pouco depois do anúncio do término é que eles têm "amigos em comum".

*Com informações do UOL