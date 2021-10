Gil rouba a cena em vídeo de CEO da Marvel em pré-estreia de "Eternos"

| Foto: Divulgação

A pré-estreia de Eternos, um dos grandes filmes do ano, chamou a atenção das redes sociais por um motivo inesperado. Durante uma entrevista de Kevin Feige, CEO da Marvel, ao site Variety, o ex-BBB Gil do Vigor foi visto ao fundo, entrando no hall do cinema em Los Angeles. A aparição de apenas oito segundos foi o suficiente para ele virar assunto nas redes sociais. Vídeo no final da matéria!

"Gil do Vigor passando atrás do Kevin Feige é tudo que eu precisava e não sabia", escreveu um usuário. "Só perdeu no BBB mesmo, porque na vida ele já ganhou", brincou outro. "Os brasileiros comentando 'OMG Gil', eu amo", enalteceu um terceiro usuário no Twitter.

Diante do crescimento dos comentários, dezenas de usuários norte-americanos passaram a questionar quem era Gil do Vigor nas redes. Os brasileiros, então, passaram a responder os tuítes, causando uma avalanche de retornos. "He’s one of the 100 most influential black people (under 40) of the world, according to the MIPAD. He’s a symbol for diversity in Brazil, now going international. We’re so proud of him (Ele é um dos cem negros mais influentes — com menos de 40 anos — do mundo, de acordo com o MIPAD. Ele é um símbolo da diversidade no Brasil, agora se internacionalizando. Estamos muito orgulhosos dele)", disse um deles.

Nos stories do Instagram, o quarto colocado no Big Brother Brasil 21 celebrou o momento em que esteve perto de tantos artistas consagrados.

"Foi uma loucura participar disso. Que honra, que lugar lindo", afirmou Gil, ao revelar que "deixou a alma numa loja" para comprar um sapato para ir ao evento.

Com estreia marcada para o dia 4 de novembro, Eternos apresentará Phastos, o primeiro herói LGBT+ da Marvel.

Veja o vídeo

