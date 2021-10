Alec Baldwin mata diretora com tiro acidental durante gravações

| Foto: Divulgação

O ator Alec Baldwin disparou a arma cenográfica que matou uma mulher e deixou um ferido no set do filme "Rust" nesta quinta-feira (21) no estado americano do Novo México, informou o gabinete do xerife do condado de Santa Fé.

"O gabinete confirma que os dois indivíduos baleados no set de 'Rust' foram a diretora de fotografia Halyna Hutchins, 42, e o diretor do filme, Joel Souza, 48, atingidos quando uma arma cenográfica foi disparada pelo ator e produtor Alec Baldwin", diz o comunicado.

Hutchins chegou a ser levada de helicóptero ao hospital da Universidade do Novo México, mas não resistiu aos ferimentos.

Souza foi levado de ambulância ao centro médico Regional Christus St. Vincent. Segundo o site especializado Deadline, ele atingido no ombro. Horas depois, a atriz Frances Fischer afirmou em uma rede social que o diretor já recebeu alta.

Questionado sobre a informação, o porta-voz do centro médico, Arturo Delgado, disse que não estava autorizado a divulgar informações sobre os pacientes. O ator e a produção do filme ainda não se pronunciaram sobre a tragédia.

O disparo aconteceu durante uma cena, segundo a polícia, mas ainda não se sabe se era um ensaio ou uma gravação. "Detetives estão investigando como e que tipo de munição foi disparado".

A produção do filme foi paralisada, e testemunhas estão sendo interrogadas. Segundo o Deadline, Baldwin depôs e foi liberado.

O jornal local "Santa Fe New Mexican" diz que o ator foi visto "perturbado e em lágrimas" enquanto falava ao telefone do lado de fora da delegacia.

"Rust" é um filme de velho oeste estrelado e produzido por Baldwin ("Missão: Impossível - Efeito fallout") que também tem no elenco Jensen Ackles ("Supernatural") e Travis Fimmel ("Vikings").

Baldwin interpreta o personagem que dá o nome ao filme, que se passa no Kansas em 1880. Rust é o avô fora da lei de um menino de 13 anos condenado por um assassinato acidental.

Halyna Hutchins

Halyna Hutchins tinha 42 anos e era diretora de fotografia. Ela já fez filmes, curtas e produções para a televisão desde 2012, segundo o site IMDb.

Ela nasceu na Ucrânia, cresceu em uma base militar soviética no Circulo Polar Ártico e estudou jornalismo em seu país e cinema em Los Angeles.

Como diretora de fotografia, ela trabalhou em filmes como "Archenemy" (2020), com Joe Manganiello, "Blindfire" (2020) e "The Mad Hatter" (2021).

Na terça-feira (19), dois dias antes do incidente, ela publicou um vídeo em seu perfil no Instagram no set de "Rust" (veja no vídeo abaixo).

"Um dos benefícios de gravar um filme de velho oeste é que você pode andar a cavalo na sua folga", afirmou Hutchins.

