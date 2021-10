Justiça concede liberdade a DJ Ivis após quatro meses na cadeia

Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ivis, foi preso no dia 14 de julho | Foto: Divulgação

A Justiça do Ceará concedeu liberdade, nesta sexta-feira (22), a DJ Ivis após 4 meses de prisão por agressão doméstica. O produtor deve ser solto a qualquer momento.

Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ivis, foi preso no dia 14 de julho, depois que vídeos de agressões contra a ex-mulher, Pamella Holanda, foram divulgados por ela nas redes sociais.

A prisão aconteceu em um condomínio de luxo em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. Os vídeos foram divulgados pelo coluna LeoDias.

Habeas Corpus foi concedido nesta sexta (22). Com a decisão, o cantor e produtor poderá responder em liberdade aos processos. Ele é investigado pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria no âmbito da violência doméstica.

Em setembro, o pedido de Habeas Corpus foi negado pela Justiça.

Reconciliação?

Pamella Holanda afirma que não pretende cortar as relações dele com a filha, Mel, de dez meses: "Ele é pai dela, e vai ser para o resto da vida", afirma em entrevista à rádio Jovem Pan.

"A minha história com o pai da minha filha acabou. Eu vivi uma história com ele, eu engravidei, vivemos juntos, fomos casados. Óbvio que tivemos momentos bons e tudo mais, mas acabou. Agora, a história dele com a filha dele, ele vai ter que ou construir ou reconstruir", conta.

Pamella diz que torce para que a relação dos dois seja saudável. "Eu quero muito, de verdade. Porque eu acredito que isso também vai ajudar ele. Eu acho que não é porque uma pessoa não recebeu amor que ela obrigatoriamente não sabe dar amor".

*Leo Dias

Leia mais:

Pamella diz que vem sofrendo ameaças de morte

DJ Ivis faz vazar áudios de briga com a mulher; ouça