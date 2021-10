Thiaguinho e Péricles cogitam retorno do Exaltasamba

Após relembrar alguns sucessos do extinto grupo, eles aproveitaram o momento de nostalgia para trocar declarações | Foto: Reprodução

Na madrugada desse sábado (24), Thiaguinho e Péricles, ex-vocalistas do extinto grupo de pagode Exaltasamba , participaram do programa Altas Horas, de Serginho Groisman.

E ele fez a alegria dos fãs do Exaltasamba ao falar sobre uma possível volta do grupo de pagode, que chegou ao fim em 2002, após 26 anos.

" É inevitável, vai ter um dia que vamos sair juntos pela estrada cantando novamente. Até porque o que a gente fez foi muito lindo e ficou no coração das pessoas. Entendo quando elas encontram a gente junto e perguntam se vamos voltar. Entendo essa comoção toda porque foi muito bonito o que a gente viveu " Thiaguinho, cantor

Mesmo após o fim do Exalta, Thiaguinho e Péricles continuam cantando juntos, mas somente em participações especiais.

“Participo demais do trabalho dele e ele do meu. Seria lindo fazer alguma coisa juntos, montar um show. Fizemos recentemente uma turnê com o Chrigor, a gente construiu essa história vocalmente”, continuou o pagodeiro.

Após relembrar alguns sucessos do extinto grupo, eles aproveitaram o momento de nostalgia para trocar declarações.

“A gente é visto toda hora junto. A gente fica muito feliz em poder dizer o quanto se ama. Sou extremamente grato por tudo o que o Péricles fez por mim. Não só musicalmente, mas como homem mesmo. Entrei no Exalta com 19 anos e aprendi muito”, afirmou o cantor. “Nossa vida é muito sedutora. Tem muitas coisas que a gente poderia ter feito, principalmente eu, muito jovem fazendo sucesso com 20 anos, e ter o Péricles por perto evitou, para dizer: ‘Aqui você vai, aqui você não vai'”, disse Thiaguinho a Péricles.

