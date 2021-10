Jade Picon se pronuncia após Gui Araújo falar de romance; confira

Avessa sobre explicar sobre algo da vida pessoal, ela diz que “se viu obrigada” diante da repercussão que os fatos tomaram. | Foto: Divulgação

O suposto affair revelado por Gui Araújo com Jade Picon deu muito o que falar neste fim de semana. Isso porque o participante da Fazenda 13 relatou que o romance aconteceu enquanto a influencer namorada João Guilherme.

No entanto, após João Guilherme se pronunciar e Duda Reis, ex-affair de Gui Araújo também falar do assunto, coube a Jade Picon vir à tona e esclarecer os fatos em entrevista ao blogueiro Hugo Gloss.

“Sei que muita gente está esperando eu me manifestar. Fui exposta em rede nacional com falas que sequer saíram da minha boca e situações que nunca aconteceram”, afirmou Picon.

Repercussão

Avessa ao explicar sobre algo da vida pessoal, ela diz que “se viu obrigada” diante da repercussão que os fatos tomaram.

“É muito chato ver meu nome envolvido em tantas fofocas desde que eu estou solteira, juntando suposições e mentiras para sustentar algo falso – como pegaram fotos e vídeos nossos como amigos durante meu namoro e criam as próprias conclusões – me colocando muitas vezes numa posição que eu vejo minha vida particular sendo exposta em âmbitos que eu jamais deveria vir me explicar, mas me vejo obrigada a trazer o meu lado da história em respeito a todos que me conhecem e me acompanham por aqui”, disse Jade.

A influencer ainda revelou que conversou com seu ex-namorado, João Guilherme, sobre o assunto e que recebeu muitas ofensas por parte dos haters.

“O Gui é amigo da nossa família desde 2013 e não vou crucificá-lo por essa exposição, mas ele tem que parar com essa atitude de expor a vida das pessoas através de sua narrativa unilateral e não consentida que vem se repetindo dentro do reality e não apenas comigo! Quando ele sair, iremos conversar. Assim como já conversei com o João hoje. Tudo isso, potencializado pelo fato de eu ser mulher, recebi uma avalanche de ofensas e julgamentos e continuarei recebendo ao posicionar os fatos”, finalizou.

*Com informações de "O Foxico".

