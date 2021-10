Ana Maria Braga é internada após acidente em casa e se afasta da Globo

Como noticiado em primeira mão pela Coluna, Ana Maria Braga sofreu uma queda no fim de semana e ficou impossibilitada de apresentar o programa Mais Você na manhã desta segunda-feira (25). A Globo deu a notícia que ela seria substituída por Fabrício Battaglini e Talitha Morete no final do Bom Dia Brasil.

Logo no início do programa os substitutos fizeram questão de reforçar que Ana Maria sofreu uma queda na cozinha de sua residência durante o fim de semana, mas passa bem. Eles explicaram que não houve fraturas e nem cortes, mas por Ana estar com dor, seu médico Antonio Carlos Buzaid, aconselhou que ela ficasse internada para observação.

A apresentadora está no hospital Beneficência Portuguesa, localizado em São Paulo e não há previsão de quando ela voltará às telinhas. A Coluna deseja uma boa recuperação a Ana Maria.

*Com informações do Metrópoles