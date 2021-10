Por que Zé Vaqueiro não convidou a mãe para o casamento dele? Confira

Zé Vaqueiro e Ingra Soares estão junto há 2 anos | Foto: Divulgação

O cantor Zé Vaqueiro se casou, na noite de segunda-feira (25), com Ingra Soares, no Ceará, mas a ausência de uma convidada em especial chamou a atenção de todos . Afinal, por que a mãe do noivo não foi convidada para o casamento ?

Enquanto o evento era transmitido ao vivo no Instagram, a mãe do artista surpreendeu nos comentários ao revelar que não foi convidada para a cerimônia.

"Que Deus abençoe, meu filho. Se tivesse convidado, eu tinha ido. Só soube agora", escreveu Nara de Sá Marcolino, que acompanhou a festa pelo vídeo, usando emojis de choro por não estar presente.

Não demorou muito, é claro, para o print do comentário de Nara viralizar nas redes sociais. Muitos tomaram as dores da mãe e criticaram Zé Vaqueiro por não ter convidado a mulher para o casório. Outros disseram que é preciso parar de romantizar as relações familiares, pois algum problema pode ter acontecido.

Quem acompanhou o forrozeiro ao altar foi a avó dele , dona Leônidas de Sá. Xand Avião, amigo do casal, foi um dos famosos presentes.

Zé Vaqueiro e Ingra estão juntos há dois anos e tem o pequeno Daniel Martin, de 1. O menino levou as alianças até o altar ao lado da irmã, Nicolle, filha de Ingra. Em seus votos, ela relembrou o dia em que conheceu o agora marido, abordou a diferença de idade entre eles e falou sobre a importância do menino em suas vidas.

Mas qual o motivo da mãe não ser convidada?

Nascido e criado em Ouricuri, sertão pernambucano, Zé Vaqueiro conta que a mãe não deixou de trabalhar quando estava grávida. Nara de Sá é cantora de forró e se apresentava quando o herdeiro resolveu vir ao mundo.

Filho de uma cantora , Nara, Zé Vaqueiro foi criado e educado pela avó, Leônidas de Sá... Teve contato um pouco mais distante com a mãe , que deixou o filho para ser criado pela mãe dela . Ele sempre considerou a avó a sua verdadeira mãe , apesar não abandonar a mãe financeiramente, principalmente depois do sucesso. Chegou a ficar mais um ano sem ver a mãe . Eles se reaproximaram depois de Zé Vaqueiro tornar-se um sucesso nacional .

Daí vem a explicação para muitas mágoas e angústias do passado difícil do cantor .Além de ser responsável pela criação dele, a avó é uma das maiores incentivadoras da carreira do cantor e guarda até hoje os caderninhos com as composições do neto.

