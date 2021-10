Nego do Borel é processado em mais de R$300 mil

Nego do Borel | Foto: Divulgação

Nego do Borel confirmou compromisso de cantar em uma festa de 15 anos, no final de 2019, mas sem nenhum motivo apresentado, ele deu bolo na festa e ainda não devolveu o dinheiro do cachê.

É o que aponta a família que move um processo contra o cantor em mais de R$300 mil.

A festa de debutante custou R$500 mil no total e aconteceu no badalado Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

O juiz Flávio Citro Vieira de Mello, da 15ª Vara Cível do Rio, determinou intimação ao cantor para ele apresentar a sua defesa.

Os autores do processo, alegam que tentaram fechar um acordo com o artista, a produtora e seus representantes para que fossem ressarcidos dos prejuízos, mas não tiveram sucesso.

*Com informações da assessoria

Leia mais:



Duda Reis e João Guilherme são flagrados aos beijos; veja vídeo

Nego do Borel é encontrado em motel de Vila Isabel com duas mulheres