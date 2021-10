Aniversário de Paulo Gustavo se torna oficialmente o "Dia do Humor"

Quem sugeriu a criação da data foi o Multishow | Foto: divulgação

Agora é oficial: o aniversário de ator Paulo Gustavo, dia 30 de outubro, se tornou oficialmente o Dia do Humor no Rio de Janeiro.

A data se tornou uma homenagem ao artista e a toda produção humorística nacional.

Quem sugeriu a criação da data foi o Multishow. A decisão foi votada no Rio e deu origem à lei nº 9440, publicada nesta terça-feira (26) no Diário Oficial.



Segundo o texto, algumas regras devem ser seguidas no novo "Dia do Humor". Uma delas é a proibição do mau humor, que só volta a ser "permitido" após o dia 30 de outubro.

Paulo Gustavo como humorista

Uma que não se esquece é Dona Hermínia, que foi inspirada em Déa Lúcia Amaral, mãe de Paulo Gustavo, depois de um longo e estrondoso sucesso nos palcos, ganhou os cinemas .

A mãe superprotetora de Marcelina (Mariana Xavier) e Juliano (Rodrigo Pandolfo) fez muita gente se identificar por conta do comportamento dramalhão, espalhafatoso e sincerão da mãe mais famosa da ficção.

O jeito atirado e irreverente de Hermínia, a relação de amores e brigas com os filhos, o ex-marido e as irmãs fizeram da personagem um símbolo de vivências tão pessoais quanto universais das mães brasileiras.

Paulo Gustavo esteve em Vai que Cola, produção que começou com uma série nos canais pagos do Grupo Globo, derivando em produtos digitais, filmes e, mais recentemente, em exibição na TV aberta.

Vivendo o personagem Valdomiro Lacerda Pinto, o Valdo, Paulo Gustavo protagonizou as primeiras quatro temporadas do Vai que Cola, entre 2013 e 2017. O ator participou do longa exibido nos cinemas brasileiros em 2015, interpretando o mesmo personagem.

