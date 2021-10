Influencer faz sessão de fotos no velório do próprio pai; confira

| Foto: Divulgação

A influencer Jayne Rivera gerou tumulto nas redes sociais após decidir fazer um ensaio fotográfico no velório do próprio pai, na Flórida, nos Estados Unidos.

Os internautas não perdoaram e foram em cima da jovem, que acabou desativando o perfil no Instagram.

Nas fotos, Jayne faz uma série de poses, sorrindo, sensualizando, e até fazendo um gesto de oração com as mãos. “Borboleta, voe para longe. Descanse em paz, Papi, você era meu melhor amigo. Uma vida bem vivida”, escreveu ela na legenda da publicação.

No Twitter, os usuários não gostaram muito e destacaram sua ‘falta de respeito’. “Cada dia que passa me assusto mais com o ser humano”, comentou uma pessoa. “Tudo por um like”, disse outra.

