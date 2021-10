Gabi Brandt diz que Gui Araújo ameaçou se matar quando terminaram

| Foto: Divulgação

A influenciadora digital Gabi Brandt revelou que o ex-namorado e atual participante da Fazenda 13, Gui Araujo, a ameaçava de morte para que ela não terminasse o relacionamento com ele. As revelações foram feitas em um bate-papo no PodCats, apresentado por Camila Loures e Virgínia Fonseca, na quinta-feira (28).

Gabi conheceu Gui na atração da MTV, "De Férias com o ex", e iniciou um namoro com o influenciador no programa, que durou entre 2016 e 2018. Na entrevista, ela confessou que, após descobrir traições, tentou terminar com o peão algumas vezes, mas ele fazia ameaças para que a relação não acabasse.

A influenciadora conta que o relacionamento foi traumático e que ele ameaçou diversas vezes que ia se matar, além de ameaçar "acabar" com a vida dela.

" É muito complicado falar, foi muito traumático. Ele falava que iria se matar. Ameaçava: ‘Ah! Vou me matar’. Tinha vezes que ele me ameaçava: ‘Vou acabar com a tua vida’. Coisas desse tipo. " Gabi Brandt, Influenciadora

A situação causava desespero na mãe e nas amigas de Gabi, que dependia emocionalmente do namorado na época. Quando começou a afetar a sua saúde mental, ela viu que precisava sair desse relacionamento.

" As minhas amigas ficavam desesperadas. A minha mãe ficou doente, ela falava: ‘Pelo amor de Deus, você vai morrer!’. Tinha total dependência emocional, total! Teve uma época que passei da fase de dependência emocional e comecei a falar: ‘Preciso sair desse relacionamento, socorro’, mas não conseguia. Do estalo, ainda passei um ano até sair. Todo fim de semana, traição. " Gabi Brandt, Influenciadora

Atualmente, Gabi Brandt é casada com o cantor e influenciador Saulo Pôncio e tem dois filhos, Davi e Henri.

O casamento dos dois também não ficou livre de polêmicas: Saulo foi exposto várias vezes na internet com indícios de que estava traindo Gabi . Após se converter, o cantor afirma que é um "novo homem" e a esposa ressalta que ele mudou.

Polêmicas de Gui Araújo

Na última semana, Gui Araújo, que está confinado em A Fazenda, fez declarações que ganharam as páginas de fofoca. Ele revelou que viveu um suposto affair com Jade Picon , na época em que ela namorava João Guilherme.

As declarações movimentaram a internet e Jade Picon teve que vir a público se pronunciar sobre o que aconteceu.

Avessa ao explicar sobre algo da vida pessoal, ela diz que “se viu obrigada” diante da repercussão que os fatos tomaram.

“É muito chato ver meu nome envolvido em tantas fofocas desde que eu estou solteira, juntando suposições e mentiras para sustentar algo falso – como pegaram fotos e vídeos nossos como amigos durante meu namoro e criam as próprias conclusões – me colocando muitas vezes numa posição que eu vejo minha vida particular sendo exposta em âmbitos que eu jamais deveria vir me explicar, mas me vejo obrigada a trazer o meu lado da história em respeito a todos que me conhecem e me acompanham por aqui”, disse Jade.

A influencer ainda revelou que conversou com seu ex-namorado, João Guilherme, sobre o assunto e que recebeu muitas ofensas por parte dos haters.

“O Gui é amigo da nossa família desde 2013 e não vou crucificá-lo por essa exposição, mas ele tem que parar com essa atitude de expor a vida das pessoas através de sua narrativa unilateral e não consentida que vem se repetindo dentro do reality e não apenas comigo! Quando ele sair, iremos conversar. Assim como já conversei com o João hoje. Tudo isso, potencializado pelo fato de eu ser mulher, recebi uma avalanche de ofensas e julgamentos e continuarei recebendo ao posicionar os fatos”, finalizou.

Leia mais:

Após traições, Saulo Pôncio e Gabi Brandt se separam

Veja quem são os cotados para nova edição de 'A Fazenda'