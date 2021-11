Confira os famosos que não convidaram os pais para o casamento

O cantor considera a avó materna a sua mãe, pois ela quem criou e educou Zé Vaqueiro | Foto: Divulgação

Após o cantor Zé Vaqueiro não convidar a mãe biológica para a cerimônia de casamento dele com Ingra Soares, se instaurou uma polêmica na internet para entender a motivação por trás da decisão. A avó, Leônidas de Sá, que criou o cantor de 22 anos, foi quem o levou até o altar.

Teve contato um pouco mais distante com a mãe, Nara de Sá, que deixou o filho para ser criado pela mãe dela . Ele sempre considerou a avó a sua verdadeira mãe, apesar não abandonar a mãe financeiramente, principalmente depois do sucesso.

Chegou a ficar mais um ano sem ver a mãe e eles se reaproximaram depois de Zé Vaqueiro tornar-se um sucesso nacional. No Instagram, ele afirmou, sem dar muitos detalhes, que não é porque é uma pessoa pública que precisa "expor suas feridas". O cantor acrescentou ainda que é "muito fácil julgar o que não viveu".

No entanto, o cantor não é o primeiro a não convidar um dos pais para o casamento. Confira outros famosos que tiveram a mesma atitude:

Angelina Jolie

Angelina Jolie não convidou o pai Jon Voight, para o casamento com Brad Pitt | Foto: Reprodução

A atriz Angelina Jolie também não convidou o pai, o também ator Jon Voight, para seu casamento com Brad Pitt, em 2014.

O pai da atriz teria ficado sabendo do casamento apenas no dia seguinte, pela internet. No entanto, a falta de convite não abalou Voight. Ao TMZ, ele afirmou que não se importou em não ter sido convidado, já que não poderia ir à cerimônia por ter sido indicado ao prêmio de melhor ator no Emmy por seu papel na série "Ray Donovan"

Brad Pitt, por sua vez, levou a família inteira para a cerimônia. O casal de atores se divorciou em 2016.

MC Don Juan

O fato do funkeiro não chamar os familiares para cerimônia causou polêmica na internet | Foto: Divulgação

Em uma cerimônia em Cancún, no México, MC Don Juan e Allana se casaram em setembro. O casamento reuniu apenas alguns amigos dos noivos, sem familiares do cantor. Nas redes sociais, a mãe, o padrasto e o irmão do MC confirmaram que não foram avisados sobre o casamento.

Após a ausência dos familiares do MC repercutir, a noiva se pronunciou, e afirmou que estava sendo chamada de "interesseira".

"Para os juízes de internet que estão falando o que não sabem, quando eu conheci o Don, eu já tinha minha cobertura, meu carro. Eu sempre tive tudo que eu quis. Não fui eu que afastei mãe de filho não. Vocês têm que saber a história para depois falar alguma coisa. A própria pessoa (Don Juan) se afastou", disse.

Alanna ainda afirmou que a mãe do MC não respeita as decisões do filho e que eles deveriam respeitar o espaço dela.

"Ela não respeita as decisões do filho. Ela não precisava gostar de mim não, só respeitar o meu espaço. Não precisa falar comigo nem ser minha amiga, só respeitar. Eles moram numa mansão, têm um carrão, ganham uma mesada de R$ 8 mil, tá ruim?".

A noiva ainda questionou o que a sogra faria no casamento, já que não gosta dela.

"Eu estou sendo xingada de interesseira, mas ela nem gosta de mim, vai no meu casamento fazer o quê?", declarou Allana.

Bella Cruise, filha de Tom Cruise e Nicole Kidman

Os pais famosos não estiveram presentes no casamento da filha | Foto: Reprodução

Bella Cruise, filha de dois dos maiores astros de Hollywood, Nicole Kidman e Tom Cruise, se casou se casou em 2015 com o consultor de TI Max Parker.

A jovem casou-se em segredo em uma cerimônia que não contou com a presença dos pais e levantou especulações sobre o relacionamento dos atores com a filha.

Questionada pelo "Daily Mail" em 2016 se falava com eles, ela foi direta. "Claro, eles são meus pais. Qualquer um que disser o contrário está falando mer**".

Talita Younan e João Gomez

A atriz e o diretor oficializaram a cerimônia sem a presença de nenhum parente | Foto: Divulgação

A atriz Talita Younan se casou com o diretor João Gomez, filho de Regina Duarte, em outubro de 2020, sem a presença de nenhum familiar.

O casal registrou a união no civil em um cartório na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Em entrevista para a Quem, a atriz contou que a celebração foi "meio de surpresa" e por isso não tinha nenhum familiar.

Na época, a atriz que estava grávida da primeira filha do casal, afirmou que tudo aconteceu de surpresa e acabaram não contando para ninguém.

"Não contamos para os amigos ou a família. A gente só foi ao cartório e assinou os papéis para celebrar esse momento que estamos vivendo", disse a artista.

*Com informações do Splash

