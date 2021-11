Grazi Massafera é flagrada na praia com novo affair. Veja fotos

O novo affair da atriz é o diretor e produtor de filmes Alexandre Machafer | Foto: Divulgação





Será se Grazi Massafera está vivendo um novo romance após o fim do relacionamento de dois anos com o ator Caio Castro? Cliques mostram dois pombinhos no maior love em uma praia de Fortaleza, Ceará. Neles, os dois curtem o dia em passeios de quadricilos e até kitesurfe.

O novo affair da atriz é o diretor e produtor de filmes Alexandre Machafer, de 39 anos. Eles já haviam sido flagrados juntos nesta quarta-feira (27) em um aeroporto.

O rapaz é amigo de Marcella, uma amiga de Grazi. Tudo indica que eles podem ter se conhecido através dela. A interação dos dois nas redes sociais é bastante discreta, e eles buscam não chamar atenção para eles.

Leia Mais

Grazi Massafera curte praia em Portugal após término com Caio Castro

Caio Castro publica 'indireta' após término com Grazi Massafera



*Com informações da Coluna do Léo Dias