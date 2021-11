Duda Reis e João Guilherme são vistos aos beijos em show de Zé Felipe

Virgínia expôs nos stories que Duda Reis iria acompanhá-lo no show do irmão. | Foto: Reprodução





Algumas pessoas acreditam que os opostos se atraem, mas Virgínia e Zé Felipe, com sua fama de “Maria e João Fifi” podem provar o contrário. Dessa vez ficou a cargo dela contar as fofocas da vida do cunhado, João Guilherme. Ela expôs nos stories que Duda Reis iria acompanhá-lo no show do irmão.

A publicação aconteceu logo após os irmãos terem participado do Podcats, podcast feito por Virgínia e Camila Loures. Apesar de não ter revelado quem o acompanharia no show durante o programa, João não escapou da cunhada quando todos estavam no elevador.

“No meu Story pode, gente, vocês não quiseram comentar no Podcats mas tá aqui”, diz a influencer filmando Duda no mesmo elevador que o resto da família. Todos riem e João Guilherme chega a pular no elevador, fazendo Virginia avisá-lo, em tom de brincadeira: “Se parar a gente perde o show”.

Todos estavam indo juntos ao show de Zé Felipe na madrugada desta terça-feira (02/11), em São Paulo. No caminho para o carro a mais nova entrevistadora ainda comenta com os seguidores que ela e Duda estavam usando a mesma bolsa por coincidência e que até trocaram o objeto sem querer. Na filmagem, foi possível ver Reis e JG de mãos dadas.

*Com informações da coluna Léo Dias