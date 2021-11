Conselho de enfermagem critica Marquezine por fantasia de "enfermeira"

| Foto: Divulgação

A fantasia da atriz Bruna Marquezine de enfermeira para comemorar o Halloween, celebrado neste último final de semana, não agradou o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP). Em nota publicada na terça-feira (2), no Instagram, o conselho afirmou que “fantasias de enfermeira desvalorizam o profissionalismo da enfermagem”.

“A enfermagem é uma profissão que exige conhecimentos técnicos, anos de estudo e muito empenho e dedicação em seu cotidiano. Além disso, por ser uma categoria predominantemente feminina, com mais de 80% de mulheres, sofre os impactos das desigualdades de gênero, o que inclui episódios de violência e assédio. Por esses e muitos outros motivos, é inadmissível que a fantasia de enfermeira, utilizada em carnavais, festas de halloween e sátiras continue sendo tolerada pela sociedade, sobretudo por formadores de opinião”, afirmou a nota.

A manifestação do Coren-SP relembra ainda que o uso do uniforme que remete à profissão por pessoas famosas não é de hoje. Ela cita dois episódios envolvendo as atrizes Giovanna Ewbank e Ingrid Guimarães — em que o conselho também se manifestou — que levaram a uma retratação de ambas “por terem se apropriado da imagem da profissão com conotação sexual.”

| Foto: Divulgação

O Coren-SP repudia ainda uma publicação da influenciadora Cátia Damasceno, que fez uma enquete em sua conta nas redes sociais para que seus seguidores escolhessem entre a fantasia de “mulher gata” ou de “enfermeira bem sexy”, e uma outra postagem da também influenciadora Thais Massa em que aparecia vestindo a roupa.

“Repudiamos veementemente essa conduta, pois ela incentiva a sexualização de uma categoria que há décadas luta por valorização e respeito. São trabalhadoras que enfrentam sucessivas jornadas de trabalho, em seus lares e no cotidiano profissional e que não merecem ou devem ser estereotipadas dessa forma”, afirmou o conselho.

Os registros da fantasia utilizada por Bruna Marquezine, que haviam sido postados nos stories, foram apagados, mas a atriz não se pronunciou sobre o episódio.

Leia mais:

Bruna Marquezine refaz sua imagem após sair da Globo

Bruna Marquezine e Ricky Tavares são vistos em clima de intimidade