Confira aparições de espíritos que viralizaram na internet; vídeos

Relatos de aparições fantasmagóricas são comuns em locais abandonados, casas onde aconteceram assassinatos violentos ou quando os espíritos são evocados de alguma forma. Esses casos povoam a internet e testemunhas juram de “pés juntos” que tiveram um encontro real com essas aparições. Verdade ou não, vamos lembrar alguns deles.

Gritos no hotel

Imagina você se hospedar em um hotel e passar a ouvir sussurros ou gritos vindos do quarto ao lado?! Foi exatamente o que algumas pessoas que estavam hospedas em um hotel dos Estados Unidos relataram.

Foram tantas pessoas avisando o gerente sobre os gritos que ele decidiu enviar um segurança até o quarto. Um funcionário foi até o quarto e constatou que a denúncia era verdadeira, o segurança chamou na porta aguardando ser recebido por alguém, mas isso não aconteceu, ele decide entrar para averiguar, quando o segurança entra no quarto os gritos param imediatamente e, nesse momento, um vídeo das câmeras de segurança do corredor mostra que algo sai de dentro do quarto.

Segundo o segurança, o quarto estava revirado e o tapete rasgado. Após a saída da figura fantasmagórica, o segurança sai de lá correndo também.

Aparições no Vaticano

O próximo caso, provavelmente, vai deixar você de cabelos em pé. Um estudante universitário conhecido como Mark Fowler decidiu visitar o Vaticano.

E foi nessa sua visita que algo anormal foi capturado. Enquanto o rapaz visitava a capela de São Pedro, decidiu registrar em vídeo o passeio. Ao verificar, depois, os registros, percebeu que havia algo como uma capa voando no vídeo. Ela não estava no momento das gravações.

No vídeo, ele aponta a estranha figura. | Foto: Divulgação

Visão

Duas garotinhas estão sentadas uma de frente com a outra. Elas são irmãs e estão sendo filmadas por sua mãe que decidiu gravar o que a menina estava relatando. De repente, uma das crianças está incomodada com algo, começa a chorar e aponta para um cômodo da casa. Enquanto ela se desespera, a outra garotinha está rindo descontroladamente.

Até que a outra garotinha também observa algo no cômodo. O que você acha?

A estranha figura é filmada atrás da garotinha. | Foto: Divulgação

Cozinha assombrada

O que será que acontece em nossa casa quando não estamos nela? Diversos filmes retratam histórias onde fantasmas vagam pela residência, enquanto o dono sai para trabalhar. Foi exatamente isso que ocorreu com um homem nos Estados Unidos.

Ele saia cedo para trabalhar e, quando voltava, percebia que coisas estavam fora de lugar. Após notar isso diversas vezes, ele decidiu instalar uma câmera para ver se capturava o que ou quem estava em sua casa.

Ao retornar no fim do dia, pegou a câmera e foi conferir as imagens. Algo estava destruindo sua cozinha, mas não se conseguia ver, com os objetos mexendo sozinhos.

Cabe a você acreditar ou não nesses relatos!

Ao retornar para casa, o homem sempre encontrava a cozinha destruída. | Foto: Divulgação

Acompanhe as supostas aparições, em vídeo:

* Com informações do Mais Curiosidades

