Deolane usa joias de Paulo Teixeira em festa de R$ 4,5 milhões

Enfim, chegou o grande dia! Nesta quarta-feira (3), Deolane Bezerra comemora os seus 34 anos ao lado da família, amigos e convidados especiais numa festa que promete ser o maior evento do ano. A doutora, como a famosa é conhecida, planejou uma festança avaliada em R$ 4,5 milhões, numa noite que promete muitas surpresas. Na ocasião pra lá de especial, a DJ, influencer e advogada usará peças do joalheiro Paulo Teixeira.

Nas peças, muitos diamantes brancos, diamantes canários e ouro branco 18 k. Nos brincos, turmalinas amarelas adornam as peças, em formato de estrelas.

Deolane vai usar dois looks, com peças que chegam a custa R$ 400 mil. No segundo traje da noite, a doutora vai usar mais duas pulseiras e um anel. Fontes ouvidas pela coluna revelaram que cada look não sai por menos de R$ 1 milhão, só em joias.

Mais cedo, nas redes sociais, a aniversariante revelou que será escoltada por quatro seguranças durante a festança.

Pelo visto, luxo não vai faltar na festa mais aguardada do ano!

*Com informações da Coluna Leo Dias