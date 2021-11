Com dívida de R$ 3 milhões em pensão, Bruno compra carro de R$ 80 mil

Bruno cumpre pena em regime aberto pelo assassinato de Eliza Samudio | Foto: Divulgação

Morando em Cabo Frio, na Região dos Lagos, onde cumpre pena em regime aberto pelo assassinato de Eliza Samudio, Bruno Fernandes, o Goleiro Bruno, está de carro novo. Apesar de dever cerca de R$ 3 milhões em pensão alimentícia para o filho Bruninho Samudio, ele agora anda a bordo de um automóvel de R$ 80 mil.

O modelo, um Kia Sorento 2013 foi adquirido numa revenda da cidade onde ele mora.

A empresa fez questão de postar o cliente famoso em seus stories, mas rapidamente apagou a foto de Bruno, a mulher Ingrid Calheiros e a filha dos dois.

Aos 11 anos, Bruninho Samudio vai cursar a sétima série em 2022. O garoto, fruto de um relacionamento entre Eliza e o goleiro, tem bolsa integral numa das melhores escolas particulares de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde mora.

Com o ano letivo terminando, é hora de comprar novos materiais e o uniforme escolar. O que vem tirando o sono de Sônia Moura, avó do garoto.



" Chega essa época e tenho que comprar os livros didáticos, material para ele, uniforme... É um gasto de quase R$ 2 mil reais. " Sônia Moura, avó de Bruninho

Sem uma fonte de renda regular, Sônia e Bruninho contam com os ganhos do marido dela, tapeceiro. Este ano, a mãe de Elia até tentou tirar um extra com a plantação de milho num sítio que tem no interior do estado.





" Mas foi a pior seca que já vimos e perdi tudo. " Sônia Moura, avó de Bruninho





Enquanto faz cálculos mirabolantes para conseguir arcar com o que o neto precisa, Sônia se indigna com as tentativas frustradas da Justiça em citar Bruno no processo de pensão.

" Até hoje não sei como não o encontram. Ele está jogando num time amador, tem endereço fixo, e todo mês tem que se apresentar em juízo. Como pode? " Sônia Moura, avó de Bruninho

Questiona ela, ainda muito abalada com a história do tatuador que se "fantasiou" de goleiro Bruno carregando um saco de lixo onde se lia Eliza, numa festa de Halloween, em Manaus.

A situação de Sônia e Bruninho chamou atenção de alguns amigos, que solidários estão tentando levantar recursos que possam auxiliar nos gastos de início de semestre.

A psicóloga e coach, Renata Gouvêa, que atua no estado de São Paulo, e conheceu avó e neto através dos noticiários, decidiu ela própria fazer uma rifa para ajudar o menino.

" É mérito dele ter coquistado uma bolsa integral numa escola de ponta, mérito da avó que cria o neto praticamente sozinha, pagando pelas despesas, inclusive a terapia, que até hoje o Estado não providenciou. Vamos fazer essa rifa e o que for angariado vai para que ele possa ter os livros que precisa. " Renata Gouvêa, psicóloga e coach

Bruninho também é bolsista da escolinha de futebol na qual é goleiro na categoria de base.

Até agora, o rendimento na quadra surpreende a todos, e em breve ele deverá ir para os campos, onde espera ser um dia titular na rede do São Paulo.

