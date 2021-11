Alex morreu, mesmo? Entenda "Verdades Secretas 2"

Agora, a filha de Alex, Giovanna (Agatha Moreira) está disposta a provar que ela foi a culpada pela morte do seu pai | Foto: Divulgação

A cada capítulo “Verdades Secretas” tem sido uma surpresa. Com o final da primeira temporada, tivemos a inesperada morte de Alex (Rodrigo Lombardi), pelas mãos de Angel (Camila Queiroz), sua amada.



Porém, um mistério ronda a temporada atual, já que não há provas de que ele morreu, de fato. Será que Alex voltará com tudo em “Verdades Secretas 2”?

Esta sequência traz a protagonista Angel (Camila Queiroz) de volta para o mundo de modelos e prostituição para tratar do seu filho doente.

Agora, a filha de Alex, Giovanna (Agatha Moreira) está disposta a provar que ela foi a culpada pela morte do seu pai. No entanto, é possível que, mesmo com o trágico final da primeira temporada da história, o personagem de Lombardi reprise seu papel em "Verdades Secretas 2".

Post curioso

No último dia 10 de outubro, o Rodrigo fez um post intrigante em suas redes sociais. Nele, aparece ao lado do seu dublê com a legenda: "Eu e eu. Meu stunt casca grossa. Já já tem coisa nova aí...". A foto já deixou os fãs a todo vapor, sobre uma participação de Lombardi nessa 2ª temporada.

Rodrigo fez um post intrigante em suas redes sociais | Foto: Reprodução da Internet





O autor da trama, Walcyr Carrasco, mencionou o personagem, em entrevista ao "Fantástico", no último dia 17 de outubro. A história tem como base a morte ou não de Alex e no dinheiro deixado por ele.

* Com informações de Purebreak





Leia mais:

Bumbum de Rodrigo Lombardi rouba a cena em 'Verdades Secretas'

‘Verdades Secretas’ poderá ter segunda temporada