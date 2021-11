Bruno Gagliasso revela crise de ansiedade nas gravações de filme

As características do personagem deixaram o artista bastante incomodado | Foto: divulgação

Bruno Gagliasso compartilhou um momento de vulnerabilidade durante as gravações de Marighella, onde ele teve uma crise de ansiedade, nesta quinta-feira (4).

O longa-metragem retrata a ditadura brasileira e o ator interpretou um torturador chamado Lúcio.

As características do personagem deixaram o artista bastante incomodado e o fez desabar aos prantos no set.



" Lúcio é o personagem mais difícil da minha carreira. De longe, o mais delicado de construir, o que mais mexeu comigo. Eu já fiz serial killer, um psicopata, mas nunca tinha experimentado tanto ódio, tanto sadismo em um personagem. Faço um sujeito execrável, a personificação do racismo, do autoritarismo, da falta de humanidade. E doeu demais encontrar essa pessoa em mim. " Bruno Gagliasso, Ator

Na sequência de fotos publicadas, o marido de Giovanna Ewbank apareceu com as emoções à flor da pele.