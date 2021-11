Saiba quem eram as vítimas do acidente com Marília Mendonça

Estavam presentes mais quatro pessoas no avião junto com a cantora | Foto: Reprodução

A morte da cantora Marília Mendonça que ocorreu na tarde desta sexta-feira (5), vítima de um acidente de avião, abalou todo o país. Junto com a artista, estavam presentes mais quatro pessoas, que também não resistiram à queda do jatinho.



Popularmente conhecida como “rainha da sofrência”, a viagem da Marília Mendonça tinha o destino marcado para Minas Gerais, onde a cantora faria um show ainda esta noite. O avião acabou caindo sobre o solo mineiro, na cachoeira da Serra de Caratinga.

De acordo com os bombeiros, a região onde ocorreu o acidente é um local de difícil acesso.

Uma das vítimas do acidente de avião era o familiar da artista: seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho. Outras vítimas foram o produtor Henrique Ribeiro, o piloto Geraldo Martins e o copiloto do avião, Tarciso Pessoa Viana.

Nas redes sociais, Ribeiro publicou um vídeo onde brincava com Marília Mendonça sobre os objetos que ela carregava na mala. A publicação foi feita um pouco antes da aeronave cair.

A cantora também fez algumas publicações antes do acidente que ocorreu por volta das 14h30. O último foi ela embarcando no avião.

Henrique Ribeiro

Produtor geral da artista, Henrique Ribeiro | Foto: Reprodução

Produtor geral da artista, Henrique Ribeiro era de Salvador e havia se mudado para Goiânia há mais de dez anos. Ele deixa um filho, que morava com a mãe em Minas Gerais. De acordo com familiares, o produtor e a cantora eram muito amigos.



Antes de trabalhar com Marília, Henrique foi produtor de Cristiano Araújo, cantor sertanejo que morreu após acidente de carro em 2015. Henrique acompanhava Cristiano na ocasião, mas estava no ônibus com a banda.

Abicieli Silveira Dias Filho

Abicieli Silveira Dias Filho era tio e assessor da cantora | Foto: Reprodução

Abicieli Silveira Dias Filho era tio e assessor da cantora. Nas redes sociais, ele havia publicado algumas fotos com Marília e a equipe da cantora.

Geraldo Martins de Medeiros Júnior

O piloto do avião era Geraldo Martins de Medeiros Júnior | Foto: Reprodução

O piloto do avião era Geraldo Martins de Medeiros Júnior. Natural de Floriano, Sul do Piauí, ele morava em Brasília (DF). Ele deixa a esposa e dois filhos.

Geraldo pilotava um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, com capacidade para seis passageiros. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave está em situação regular e tinha autorização para fazer táxi aéreo.

Tarciso Pessoa Viana

O copiloto da aeronave era Tarciso Pessoa Viana.



