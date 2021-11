Velório de Marília Mendonça será aberto ao público em Goiânia

| Foto: Divulgação

Os corpos de Marília Mendonça e do tio dela, Abicieli Silveira Dias, serão velados juntos, neste sábado (6), no Ginásio Goiânia Arena, a partir das 13h (horário local). A informação foi confirmada pela assessoria da cantora.

Conforme a assessoria, a cerimônia será aberta ao público e ocorrerá até às 16h. De acordo com o governador Ronaldo Caiado, a expectativa é de que o velório reúna mais de 100 mil fãs para dar adeus à artista.

Já o sepultamento, conforme divulgado pela assessoria de Marília, será preservado aos familiares, no Cemitério Parque Memorial, em Goiânia. Um cortejo, porém, será feito do ginásio na Avenida Fued José Sebba, em Goiânia, ao cemitério, onde ela será enterrada, revelou a Secretaria Municipal de Mobilidade.

Marília e outras quatro pessoas - o tio, o produtor Henrique Ribeiro, o piloto e o copiloto - morreram após o avião de pequeno porte onde viajavam cair no distrito de Piedade de Caratinga, no município de Caratinga (MG).

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão do Comando da Aeronáutica, foi acionado para investigar a tragédia.

"Investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa 3), localizado no Rio de Janeiro (RJ), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foram acionados para realizar a ação inicial do acidente envolvendo a aeronave de matrícula PT-ONJ, nesta sexta-feira (5), em Caratinga (MG)", informou a Força Aérea Brasileira (FAB), em nota.

A primeira providência dos investigadores será identificar indícios, fotografar cenas e ouvir relatos de testemunhas. Eles também retiram partes da aeronave para análise e reunir documentos.

"A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os fatores contribuintes", afirmou a FAB.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) divulgou nota de pesar, solidarizando-se com os familiares das vítimas do acidente.

Segundo a agência, a aeronave era propriedade da empresa Pec Taxi Aereo Ltda e estava com o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) válido até 1º de julho de 2022.

O avião, modelo Beech Aircraft, caiu nas pedras de uma cachoeira. Os bombeiros foram acionados às 15h30 para atender a ocorrência.

Horas depois da tragédia, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) divulgou dizendo que o avião bimotor que transportava a cantora atingiu um cabo de uma torre de distribuição da empresa, no Vale do Rio Doce.

Luto oficial

O governo de Goiás decretou luto oficial de três dias em razão da morte de Marília Mendonça. Pelo Twitter, o governador do estado, Ronaldo Caiado, também lamentou o ocorrido. "Um dia de muita tristeza para a música sertaneja. Foi com imenso pesar que eu e Gracinha Caiado recebemos a notícia da morte da cantora goiana Marília Mendonça e tripulantes após um acidente de avião, em Piedade de Caratinga, interior de Minas Gerais".

Caiado também informou que o velório da cantora está autorizado para acontecer no Goiânia Arena, ao lado do Estádio Serra Dourada, "para que os fãs possam se despedir, se esse for o desejo da família".

Leia mais:

Marília Mendonça faria Turnê das Patroas com Maiara e Maraísa em 2022

Marília Mendonça tinha relação especial com Manaus e colecionava fãs