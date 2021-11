“Estou devastado”, diz cantor Matheuzinho sobre Marília Mendonça

| Foto: Divulgação

O cantor Matheuzinho, que vinha sendo apontado como o novo namorado da cantora Marília Mendonça (1995-2021), postou um desabafo e uma homenagem à rainha da sofrência. Na mensagem, ele lembrou seu último encontro com a rainha da sofrência, na manhã da sexta-feira (5), horas antes do acidente.

"Marília, meu amor, estou com meu coração devastado, sem chão, nem sei se consigo escrever aqui tudo o que estou sentindo. Dói demais", começou ele em um post no Instagram, acompanhado de uma foto dos dois juntos.

"Hoje de manhã, quando te deixei na academia, nos despedimos e prometemos nos ver domingo, conversamos tanto essa madrugada, né, Fifi? Falamos sobre tudo! Vivemos momentos lindos e felizes!", escreveu Matheuzinho.

"Você foi uma filha exemplar, uma mãe dedicada, uma pessoa que sempre quis ajudar a todos que a rodeavam, uma profissional determinada e, sem dúvida, uma mulher maravilhosa, que tive o privilégio de ter ao meu lado e pude dividir momentos incríveis, mesmo que por pouco tempo", elogiou o cantor. "A dor que sinto agora é imensa e inexplicável. Fica a saudade eterna que invadiu o meu coração sem data pra sair. Marilia, descanse em paz", finalizou ele na publicação. O músico também trocou sua foto de perfil por uma imagem totalmente preta, sinalizando luto.

O funkeiro baiano, de 26 anos, está fazendo sucesso com suas músivcas. Ao lado da dupla Israel e Rodolffo, Matheuzinho cantou o hit "Só de Sacanagem", que conta com pouco mais de 9 milhões de visualizações no YouTube após um mês de lançamento.

