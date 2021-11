Murilo Huff se pronuncia após morte de Marília Mendonça e pede orações

| Foto: Divulgação

Ex de Marília Mendonça e também pai do filho dela, Murilo Huff de pronunciou, neste sábado (6), sobre a morte da cantora . Os dois continuavam amigos depois de terem se separados. O bebê do casal, Léo, tinha ficado sob os cuidados do pai para que a artista pudesse viajar para Minas Gerais, onde faria o show na cidade de Caratinga.

Em um post, através dos stories do Instagram, ele começou: “Eu ainda não tenho palavras que consigam expressar a dor que eu sinto no peito agora, mas passo aqui para agradecer à todas as mensagens de apoio e preocupação comigo e com o Léo”.

| Foto: Divulgação

“Quero pedir a oração de vocês por nossa família, e pela família das demais vítimas. O Léo está bem, graças a Deus. Aos amigos e fãs que querem se despedir, vou postar informações nos próximos stories”, finalizou.

Marília Mendonça e Murilo Huff são pais de Leo, de um ano e nove meses. O segundo término do casal aconteceu em setembro de 2021. Nas redes sociais, a cantora comentou sobre o assunto: “Atrás de dois cantores, existem três vidas. Então, antes de digitar, lembrem-se disso. Se tem uma história verdadeira é que a gente foi muito feliz e tentou de tudo, demos nosso máximo. E isso é honroso. Agora sigamos em paz. Sou muito grata a esse relacionamento por tudo", escreveu ela

Leia mais:

Velório de Marília Mendonça será aberto ao público em Goiânia

Marília Mendonça tinha relação especial com Manaus e colecionava fãs