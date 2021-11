Fãs fazem homenagem à Marília Mendonça neste sábado no Teatro Amazonas

Marília Mendonça tinha uma relação especial com os fãs amazonenses | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Fãs amazonenses preparam uma homenagem à cantora Marília Mendonça neste sábado (6), no Teatro Amazonas. Participantes devem levar balões brancos, além de cartazes e, se possível, usar trajes branco.

A rainha da sofrência e outras quatros pessoas, o tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o produtor Henrique Ribeiro, além do piloto Geraldo Martins de Medeiros e copiloto da aeronave Tarciso Pessoa Viana, morreram em um trágico acidente de avião, no distrito de Piedade de Caratinga, no município de Caratinga (MG).

A organização ainda reforça que é possível comprar uma camisa estapanda com a imagem da "Rainha da Sofrencia", como Marília ficou reconhecida internacionalmente.

Marília Mendonça tinha relação especial com Manaus

Marília tinha uma relação especial com Manaus e em 2016 gravou o DVD Realidade. Já em 2019, de surpresa, a cantora lotou o Teatro Amazonas ao anunciar um show surpresa e gratuito para gravar um clipe do DVD Todos Os Cantos.

Marília sempre fez questão de compartilhar em redes sociais os momentos na capital amazonense. No dia 8 de outubro de 2016, 40 mil pessoas participaram da gravação do DVD Realidade gravado no Sambódromo de Manaus, com participações especiais de Gusttavo Lima, Dorgival Dantas e Henrique & Juliano.

O álbum foi o segundo da carreira da artista e gerou milhões de visualizações em plataformas virtuais. Ela tinha vindo pela primeira vez na capital, no mês de junho daquele mesmo ano e o show recebeu recorde de público.

Já em 2019, o Teatro Amazonas recebeu um show da cantora para a gravação do clipe da música "Supera", um dos hits do projeto "Te Vejo Em Todos os Cantos". Pelo menos 60 mil pessoas assistiram o show que foi gratuito. O projeto passou por Manaus e mais 12 capitais do Brasil. Uma verdadeira multidão cantou todas as músicas da cantora e fãs chegaram a subir em árvores do Centro de Manaus para assistirem o show.

Leia mais:

Velório de Marília Mendonça será aberto ao público em Goiânia

Marília Mendonça tinha relação especial com Manaus e colecionava fãs