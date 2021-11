Mãe de Marília Mendonça é amparada durante velório da filha; vídeo

Velório ocorre no Ginásio Goiânia Arena | Foto: Divulgação

GOIÂNIA (GO) - Os corpos de Marília Mendonça e do tio Abicieli Silveira Dias Filho começaram a ser velados no Ginásio Goiânia Arena às 13h. O velório é destinado aos fãs, amigos e familiares. A rainha da sofrência e mais quatro pessoas morreram em acidente de avião no interior de Minas Gerais.

A assessoria da cantora informou que o velório é aberto ao público e vai ficar aberto de 13h às 16h. A expectativa é de que mais de 100 mil pessoas passem pelo local para o adeus à cantora.

Também estão presentes no velório, segundo a assessoria da artista, os cantores Maiara e Maraisa, Henrique e Juliano, Jorge (da dupla Jorge e matheus) e Mateus (da dupla Mateus e Kauan).

Amor sem medida

Fãs fazem filas gigantes para homenagear a Rainha da Sofrência. O Goiânia Arena tem capacidade para 11.333 pessoas sentadas, sendo 15 mil pessoas como lotação máxima. O anel superior suporta até 8 mil pessoas sentadas em arquibancadas.

Em relação ao enterro, a assessoria informou que o sepultamento será reservado aos familiares no Cemitério Parque Memorial, em Goiânia. A Secretaria Municipal de Mobilidade disse que haverá um cortejo do ginásio ao cemitério.

Veja o vídeo

| Autor: Divulgação

Leia mais

Fãs fazem homenagem à Marília Mendonça neste sábado no Teatro Amazonas

Murilo Huff se pronuncia após morte de Marília Mendonça e pede orações