Marília e Henrique: a despedida da "flor e o beija-flor"; veja vídeo

Amigos e familiares dão o último adeus à Marília Mendonça, neste sábado (6). O velório acontece no Ginásio Goiânia Arena.

Amigos de longa data, Henrique, da dupla com Juliano, estava muito emocionado. Ele beijou a testa da cantora durante o velório. A dupla foi uma das primeiras a abrir as portas do sertanejo para a mulher que viria se tornar a rainha da sofrência.

Nas redes sociais, os dois demostravam o grande carinho que tinham um com outro. No DVD Realidade, gravado em Manaus, Henrique e Juliano, fizeram uma participação especial.

No ano de 2015, Marília Mendonça fez sua primeira apresentação no Recife, em uma participação especial durante show de Henrique e Juliano. Na ocasião, ela demonstrou seu talento cantando a música Flor E O Beija-Flor, presente no DVD "Nossas Histórias". A música, de composição de Marília, se tornou um hino dela com a Henrique.

Além de Henrique, Maiara e Maraísa, Luísa Sonza, Naiara Azevedo e mais artistas estão no local do velório

