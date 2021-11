Ex-namorado dá entrevista emocionante sobre Marília Mendonça

| Foto: Divulgação

Murilo Huff em entrevista ao “Fantástico” falou sobre Léo, filho com Marília Mendonça, lembrou da relação que mantinha com a cantora e falou sobre a família. Em dezembro, o pequeno completa dois anos, então, o artista acredita que ele não deve sofrer da mesma forma que família e fãs sentem a dor da perda. O vídeo com a entrevista completa está no fim da matéria.

“O Léo tá bem. Agora ele está com a mãe dela. Ele é muito pequenininho para entender. Sei que vai chegar o momento ainda que ele vai[…] sentir falta dela. Pelo menos essa dor que a gente tá sentindo, eu acho que ele não vai sentir”. “Eu nÃo sei explicar, as vezes a gente tem uns lapsos que parece que está tudo bem”, destacou.

Além disso, Huff lembrou o término com a cantora. Ele destacou que os dois mantinham uma relação muito saudável, apesar de não estarem mais juntos – o que já se confirmou em algumas publicações em que os dois se defendem ao desmentir boatos.

“Faz muito pouco tempo que a gente não tava junto mais. A nossa relação sempre foi muito boa. A gente sempre se respeitou demais, nunca paramos de nos falar. Eu sempre respeitei ela muito como mãe e ela sempre me respeitou muito como pai”, destacou.

Como já confirmou antes, a última mensagem de Marília para Huff foi um pedido para que ele cuidasse de Leo enquanto ela estivesse fora. O final de semana da cantora seria todo em Minas Gerais, onde faria shows.

“A última mensagem que ela mandou para mim foi no dia que aconteceu [o acidente], foi para ficar perto dele, de olho, porque ele tinha acabado de tomar vacina. Parece que ela estava se despedindo, né? Falar justamente isso no dia que aconteceu”, repetiu o artista.Em seguida, o cantor e compositor lembrou da cantora como mãe.

Ele disse que apesar de inesperado, Leo foi uma criança muito amada pela mãe em todos os aspectos. O bebê fez da artista uma ‘mãezona’, como ressaltou na mensagem.

“Ela era muito apaixonada dele. O Leo aconteceu na nossa vida de uma forma muito repentina, mas a gente recebeu muito bem e ela sempre foi incrível demais. Mãezona, filhona, tudo. Ela era incrível, me jogava lá em cima, sempre”, finalizou.

NAMORO

À reportagem, Murilo também lembrou a trajetória da relação com a artista. Ele contou como os dois se conheceram e de um pedido incomum que fez à artista, depois de ela gravar uma música dele.

“A gente se conheceu quando ela ia gravar uma composição minha. Eu mandei uma mensagem para ela pedindo para ir no show, para ver a galera cantando a música que era minha, né? Eu queria ouvir. Ela me recebeu no camarim, eu assisti ao show”, reviveu.

Com o olhar abatido, como se repetiu nos últimos dias, Huff também lembrou da conexão forte que tinha com ela, apesar de os dois nunca terem oficializado uma relação ou se casado de fato. Ademais, revelou que a falta de um pedido de namoro virou tema de briga entre eles.

“Desde o início foi uma conexão muito forte. Ela brigou comigo, porque eu não pedi ela em namoro, daí a gente ficou afastado umas duas semanas e depois eu fui atrás, pedi ela em namoro”, destacou.

Ele ainda lembrou que se tornou uma pessoa insegura com relação à carreira que ambos tinham, porque poderiam pensar que ele estava com a sertaneja por interesse. “Eu sempre tive um medo muito grande de as pessoas pensarem que eu estava com ela por interesse, pelo motivo de a gente ter a mesma profissão”, esclareceu.

Em seguida, o compositor tentou definir como era estar perto da artista e o que fazia dela uma pessoa tão especial. Ele ainda ressaltou que Marília era uma pessoa que distribuia amor por onde passava. “Ela amava demais, muito, tudo! Eu sempre falo que ela era um gênio. Ela sempre foi muito a frente do tempo dela. Onde ela botava a mão, ela mudava a vida de todo mundo, não digo nem financeiramente. As vezes ela falava, contava uma história, dava um conselho. Ela mudava a vida de todo mundo”, analisou.

O cantor ainda afirmou que, os dois viajariam para Minas Gerais juntos, se ainda mantivessem a relação. “Fazia uns dois meses que a gente não estava mais juntos. Foi logo depois que a gente voltou de viagem. Foi por um motivo tão besta, hoje analisando. Se nós estivéssemos juntos, eu com certeza ia estar no avião, porque eu também não tinha show nesse final de semana. E ela estava voltando a fazer show, com certeza na melhor fase dela. Super feliz com os projetos e com certeza eu ia estar lá acompanhando ela, com certeza absoluta”, revelou.

Por fim, contou que deve manter a força para criar o filho que os dois tem juntos e, além disso, reforçar a boa imagem da artista para o bebê. “Não vai ser fácil, mas tem que ser forte. Eu vou fazer questão de falar para ele o quanto ela era amada pelo Brasil inteiro. É um pedacinho dela que ficou por aqui”, finalizou.

TRAJETÓRIA

Marília Mendonça era intitulada como A Rainha da Sofrência, uma das maiores artistas brasileiras, que fez a música sertaneja cantada por mulheres ganhar o topo do sucesso em nosso país.

Aos 12 anos, ela já era compositora. Escreveu “Minha Herança”, “É Com Ela Que Estou”, gravada por Cristiano Araújo e duas gravadas por Henrique & Juliano: “Até Você Voltar”e “Cuida Bem Dela”.

O primeiro DVD (2015) disparou os sucessos “Sentimento Louco” e “Infiel”. No ano seguinte, gravou inéditas e teve o DVD todo gravado Em Manaus, no Sambódromo local.

Em março de 2017 veio o segundo projeto completo, “Realidade”, que contou com mais sucessos, como “Amante Não Tem Lar” e “De Quem É A Culpa”. O DVD “Todos Os Cantos” saiu em 2019 e foi novamente um hit, chegando ao topo das listas no Brasil.

Neste ano de 2021, Marília se juntou com Maiara e Maraísa, formando o projeto “Patroas”. Elas estavam se apresentando juntas em vários programas de TV e já tinha agenda de shows confirmados para uma turnê em 2022.

Veja o vídeo da matéria completa

#murilohuff #mariliamendonça | Autor: Gospel Vídeos

Fonte: O Fuxico

Leia mais:

Emocionados, fãs homenageiam Marília Mendonça em Manaus; veja vídeos

Marília e Henrique: a despedida da "flor e o beija-flor"; veja vídeo