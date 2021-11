Melody diz que Mel Maia aceitou "namoro fake"; veja os vídeos

| Foto: Divulgação

A declaração de MC Melody sobre um affair com Mel Maia gerou grande repercussão nas redes sociais, mas, ao que tudo indica, não passou de invenção.

“A gente começou a zoar que era namorada e surgiu a ideia”, explicou Melody, sobre invenção do “namoro fake”.

“Era brincadeira, realmente. Vocês sabem que eu gosto de fazer vlogs, trollagens, tudo de namorico, porque os meus fãs adoram e vivem pedindo para eu fazer. E eu não sei se ela interpretou errado, se ela não gostou muito como foi exposto tudo isso, mas não tem problema. Eu não quero treta com ninguém. Eu não estou chateada e não quero guerra com ninguém. Tô de paz com ela. Se ela quiser falar comigo, eu tô aqui. Se ela não quer, também tá tranquilo”, explicou a cantora após virar Trending Topics no Twitter.

Ao final, Melody disparou: “Gente, ela sabe do nosso combinado”. A cantora também mostrou prints de conversas com em aplicativo de mensagem com a artista da Globo.

Confira os vídeos

Mel Maia nega romance

Após MC Melody afirmar em entrevista que já ficou com Mel Maia e não descartaria um romance , a atriz se pronunciou através das redes sociais e disse que nunca existiu uma "ficada" entre as duas. Através dos stories de seu perfil no Instagram, Mel disse que nem mesmo conhece a funkeira pessoalmente.



