Cearense Teresa Santos é eleita Miss Brasil 2021

A estudante de psicologia, modelo e empresária cearense Teresa Santos, de 23 anos, foi eleita a Miss Universo Brasil 2021, na noite de terça-feira (9), e representará o país no concurso Miss Universo, em dezembro, em Israel.

O resultado foi divulgado durante a transmissão do evento, mas a final foi gravada no último fim de semana, a bordo de um cruzeiro. Para guardar a surpresa do resultado, as três finalistas foram gravadas no palco recebendo a coroa, mas durante a transmissão dessa terça, apenas o vídeo com a campeã foi exibido.

Em segundo lugar, ficou a piauiense Gabriela Lacerda, de 19 anos, e em terceiro, Carol Valença, de 27, natural de Sergipe. O vídeo com a reação das três finalistas acompanhando o resultado do concurso foi divulgado nas redes oficiais do Miss Universo Brasil.

