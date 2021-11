Mãe de Marília Mendonça e Huff terão guarda compartilhada de Léo

A cantora sertaneja faleceu na última sexta-feira (5) | Foto: Reprodução

GOIÂNIA (GO) - A guarda do pequeno Léo, de quase 2 anos, filho de Marília Mendonça, será compartilhada entre o pai, o cantor sertanejo Murilo Huff, e a avó materna, Ruth Moreira. "Temos a certeza que seria esta a vontade da minha filha. Deus em sua infinita sabedoria deu ao Léo um pai íntegro, por quem tenho profundo respeito", declara Dona Ruth.

A mãe da artista ainda pede, por meio da assessoria de imprensa da cantora, para que não criem intrigas e desavenças aonde não existe. Segundo a Texto + Ideias, representante de Marília, a decisão foi muito tranquila e não houve outra hipótese a se considerar.

Huff também se pronunciou sobre o assunto, reforçando que não existe nenhum problema entre ele e a família da ex. "Meu filho terá o amor de todos, e nunca nem passou pelas nossas cabeças que fosse diferente. Marília pode ficar em paz, porque estaremos aqui para proteger nosso menino", conclui Murilo.

Na última sexta-feira (5), Marília e sua equipe realizaram um voo na aeronave de modelo C90A, de uma empresa de táxi aéreo, com destino à Caratinga, em Minhas Gerais, onde ela faria um show. O avião caiu próximo ao aeroporto, em uma cachoeira.

Todas as pessoas presentes no voo, como o seu tio e assessor Abiceli Silveira Dias Filho, e o produtor, Henrique Bombim Ribeiro, mais conhecido como Henrique Bahia, incluindo o piloto Tarciso Pessoa Viana e o co-piloto Geraldo Martins de Medeiros, morreram no local.

*Com informações da revista Quem.

