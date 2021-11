Modelo revela agressão e quer processar Deolane Bezerra após ameaças

| Foto: Divulgação

No segundo depoimento que prestou na 16ª DP (Barra da Tijuca) no inquérito que apura a morte do cantor Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, que caiu da varanda de um hotel na orla da Zona Oeste do Rio, a modelo fitness Bianca Dominguez disse desejar representar criminalmente contra a viúva do funkeiro, Deolane Bezerra.

A moça contou ter recebido “inúmeras ameaças” através das redes sociais, entre elas uma de lesão corporal por parte da advogada, no Instagram, em 27 de outubro.

Ela informou ainda que já sofrera uma agressão dela, em sua primeira ida a delegacia, em 17 de maio, quando levou uma “pancada” no lado direito e ficou com os olhos roxos.

No depoimento que prestou ao delegado Leandro Gontijo, titular da 16ª DP, na tarde desta quarta-feira, dia 10, Bianca revelou ter tido a conta do Instagram verificada após a morte de Kevin, mas negou ter tido “ganho” ou “vantagem pessoal”, assim como seu advogado Danilo Garcia de Andrade.

A modelo disse estar desempregada desde então e ter deixado de cursar a faculdade de gestão comercial.

Ela reiterou as declarações prestadas em maio, mas ressaltou que, pelo trauma e uso de bebida alcoólica, pode ter deixado de informar alguns detalhes

Bianca disse ter feito, naquela tarde, uso de maconha de forma consentida, mas acredita que alguma droga possa ter sido colocada em sua bebida, quando estava no quarto 502 do hotel, com Kevin e Victor Elias Fontenelle, o MC VK.



Em 31 de outubro, a modelo então foi a um laboratório em São Paulo e entregou fios de seu cabelo para a realização de um exame toxicológico.

A modelo contou ter entrado na suíte do hotel somente com MC VK para disfarçar, pois Kevin era casado e famoso.

Ela entrou no banho, tendo permanecido no quarto os dois funkeiros. Quando terminou, eles foram para o banheiro e ela pediu um champanhe.

Ao se aproximarem da moça, Bianca teria dito que o combinado era “a prática sexual somente com um” e os rapazes prometem fazer o pagamento por PIX.

Ao novamente iniciarem o contato físico, a modelo avisa que não faria sexo sem o uso de preservativo.

No depoimento, Bianca disse que Jhonatas Augusto Cruz foi até o quarto levar as camisinhas e entrou no chuveiro da suíte e logo depois mostrou-se interessado em também manter relações sexuais com ela.

Kevin teria ficado irritado e dito:“Sai fora! Esse maluco vai me arrastar”. Em seguida, quando percebem que o rapaz ainda estava no local, o funkeiro abre a porta e pede mais uma vez sua saída: “Vai me arrastar, tio. Sai daí!”, repetiu.

A moça disse que, logo depois, Jhonatas teria retornado ao quarto, dizendo: “Moiô! Moiô! Estão vindo aí!” VK teria dito ao funkeiro: “Sai fora, tio, vai moiá pra você. Deixa que eu fico com a bebê aqui”.

Novamente muito irritado, Kevin teria gesticulado e reclamado com VK sobre o fato de ter contratado Bianca para ter relações sexuais e não ter conseguido.

Ele teria colocado o short então e ido para a varanda.

Bianca contou aos policiais que, nesse momento, sentou na cama sem entender o que estava acontecendo.

Ela foi chamada por Kevin, que teria dito querer ficar sozinha com ela, mas mais uma vez Jhonatas e VK teria falado sobre a chegada de alguém: “Estão chegando! Estão chegando”, gritou o primeiro, e “Sai fora! Se esconde”, orientou o segundo.

A modelo diz ter se distraído por alguns segundos e depois já ter visto MC Kevin colocando as duas mãos na sacada, dando impulso e jogando as duas pernas para fora.

Após tentar segurar no parapeito pelo lado de fora, o funkeiro teria escorregado e caído.

Bianca frisou que, apesar de ter sido acusada por Deolane de ter furtado a aliança do artista, em vídeos que mostram seu resgate é possível ver um objeto brilhante em sua mão.

