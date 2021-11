Vídeo: Zé Neto e Cristiano choram ao homenagear Marília Mendonça

A dupla fez show em Santos, no litoral paulista | Foto: Reprodução

SANTOS (SP) - Os sertanejos Zé Neto e Cristiano se emocionaram com uma homenagem que fizeram a Marília Mendonça no show da dupla, em Santos, no litoral paulista, na noite de quinta-feira (12). Os dois eram amigos de longa data da cantora, falecida na última sexta-feira (5).

Os cantores foram às lágrimas ao cantar "Estrelinha", sucesso da artista, vítima de um acidente de avião.

" Apesar da gente ser forte, eu queria uma salva de palmas à eterna Rainha da Sofrência, nossa irmãzinha Marília Mendonça " iniciou Cristiano no palco, enquanto uma imagem da cantora passava no telão.

"Parece que a gente perdeu alguém da família também. Queria que vocês me ajudassem a cantar essa música, não sei se vou conseguir. É uma forma de homenagear ela", continuou ele, chorando (assista abaixo):

A dupla sempre foi próxima à Marília Mendonça e gravou com ela as músicas "Bateria acabou" e "Abaixa o som".

Confira:

*Com informações do Extra.

