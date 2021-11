Ex-O Rappa, Marcelo Falcão tem prisão decretada pela justiça

O cantor cumprirá prisão domiciliar | Foto: Reprodução

O ex-vocalista da banda O Rappa, Marcelo Falcão, teve prisão decretada pela Justiça, na tarde desta sexta-feira (12), devido a problemas no pagamento de pensão alimentícia. O cantor não quis pagar a pensão à sua filha Ágatha.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Em Off, a prisão de Falcão será domiciliar e terá duração de dois meses. O decreto já foi emitido, mas, atualmente, o músico se encontra no exterior.

A jornalista afirmou que entrou em contato com os advogados de ambas as partes. O de Ágatha, Júlio Marques Guimarães Júnior, afirmou que “o processo se arrasta há 13 anos, ainda em primeira instância, em razão de inúmeros recursos procrastinatórios interpostos”. Já o advogado de Marcelo Falcão preferiu não declarar nada a respeito do caso.

Problemas antigos

Não é a primeira vez que Marcelo Falcão tem problemas na Justiça por conta da filha. Ele tem um processo que tramita desde 2008 e a ação é uma investigação de paternidade cumulada de alimentos.

Em setembro, ele se defendeu das acusações sobre o não pagamento da pensão e afirmou, em comunicado, que “cabe ao Judiciário fazer as avaliações pertinentes”.

Apenas em 2016, após um teste de DNA, ele reconheceu a menina. Hoje, ela está com 22 anos.

