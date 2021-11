Vídeo: Sarah Sheeva “prevê” morte de sertanejo após Marília Mendonça

Sarah disse que tinha mandado mensagem para Marília há um mês | Foto: Reprodução

A pastora Sarah Sheeva vem recebendo uma enxurrada de críticas por compartilhar opiniões polêmicas nas redes sociais após a morte da cantora Marilia Mendonça, no dia 5 de novembro.

Depois de dizer que o ritmo da sofrência atrai o capeta, ela “previu” a morte de outro sertanejo.

“Deus me toma. Se achou ruim, reclama com Deus, meu bem. Eu sou só uma empregada de Jesus, eu só cumpro ordens. Eu não tenho poder para escolher o que eu vou falar”, começou Sarah Sheeva, em resposta às críticas.

Em seguida, a pastora ressaltou não ter tido a intenção de falar mal de Marília Mendonça e de outros sertanejos, mas que foi “tomada por Deus” para alertar os artistas.

" Eu falei de mais um artista. Não sei se vocês perceberam. Não vou falar o nome dele, mas ele é o próximo, se ele não se consertar. Deus falou de mais um, tem mais um na lista aí” " Sarah Sheeva, pastora

Entenda o caso

Após a morte de Marília Mendonça, Sarah Sheeva foi às redes sociais para relembrar um recado que havia enviado aos sertanejos há cerca de um mês.

De acordo com a pastora, Deus teria transmitido por meio dela uma palavra direcionada aos artistas que cantam sofrência, pois, segundo ela, trata-se de um ritmo que atrai o diabo.

O recado de Sarah foi relembrado por ela no último dia 6. Em seu Instagram, disse estar em luto com a morte da rainha da cantora, mas alertou a respeito de uma “mensagem de Deus”.

“Há quase um mês, no dia 10 de outubro deste ano, Deus me deu uma palavra de conserto direcionada aos cantores de música sertaneja – que eu entreguei publicamente em uma live aqui no Instagram enquanto lavava a louça. Hoje, com a triste notícia do falecimento de uma cantora – desse meio sertanejo –, um seguidor me lembrou da palavra e eu fui assistir à mensagem novamente. Meu Deus! Estou aqui em estado de choque. Que tristeza”, escreveu.

Veja o vídeo aqui

