Filho de Marília Mendonça ainda não sabe da morte da cantora; vídeo

Em entrevista ao Fantástico, no último domingo (14), Nesta sexta-feira (12), a mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira, e o irmão dela, João Gustavo, contaram que o Léo ainda não sabe da morte da cantora. Pare ele, Marília está trabalhando.

"Ele ainda não entende o que está acontecendo. Para ele, a mãe foi trabalhar, como a gente sempre falou para ele: 'A mãe está trabalhando'. Porque se ele olhar a porta do quarto dela fechada, ele fala 'mamãe'. Ele quer ir lá, quer bater, quer entrar. Às vezes eu entrava com ele, falava: 'Mãe não está aqui, não, mamãe está trabalhando", afirma.

João Gustavo, irmão de Marília, diz que eles ainda pensam a melhor forma de contar ao menino, que faz 2 anos em dezembro, sobre a morte da mãe: "A gente já pensou em várias várias formas, né? Eu até comentei com a minha mãe esses: a gente vai falar da estrelinha, falar da rainha. A mãe dele foi uma rainha foi uma rainha no Brasil, foi a rainha do Brasil".

Ruth ainda contou que ainda não teve "tempo de ter um luto", porque passou a semana em reuniões para resolver questões como a guarda de Léo. A decisão era a principal urgência dela e foi resolvida: o menino continuará morando com a avó. O pai, o cantor sertanejo Murilo Huff, concordou em ter a guarda compartilhada com Ruth.

"Nós somos família e vamos criar o Léo do mesmo clima aqui. De paz e amor, porque ele vai precisar muito da gente", garante a avó do menino ao lado de Murilo.

Risada faz falta

Durante a entrevista, Eles falaram do que mais sentem falta: da risada de Marília.

"Ela sempre ria alto. Tudo dela era muito intenso. A gente consegue ouvir a risada dela no coração da gente, porque ela está aqui em todo canto dessa casa. Ela está aqui, todo pedacinho lembra muito ela", diz Ruth.

