Neymar troca beijos com Mariana Rios e manda flores no dia seguinte

| Foto: Divulgação

Neymar e Mariana Rios ficaram mais próximos na madrugada da última sexta-feira (12). O jogador e a atriz foram vistos trocando carinhos no bar Santo Cupido, em São Paulo, logo após a partida da Seleção Brasileira contra a Colômbia, jogo que deu ao Brasil a vaga na Copa do Mundo do Qatar. Os beijos do casal foram vistos por João Guilherme e Duda Reis, que costumam sair juntos pela cidade.

Mas o que surpreendeu mesmo foi o fato de que, na manhã seguinte, Mariana compartilhou nos stories do Instagram um enorme buquê de flores que recebeu em casa. Mas ela não deu detalhes sobre o remetente, o que não impediu, é claro, que os seguidores começassem a questioná-la sobre o envio.

| Foto: Divulgação

Para completar, Neymar organizou uma festa de sexta para sábado (13) logo na sequência, com direito a proibição de celulares na porta do evento, como de costume. Mariana não compareceu, e muito menos a namorada do jogador, a influencer Bruna Biancardi. Quem esteve por lá foram os ex-BBBs Pocah e Rodolffo, além de outros atletas do futebol. As informações são do jornal "Extra".

Leia mais:

Galvão chamou Neymar de “idiota”? Áudio vazado gera especulação; ouça

Neymar ironiza queda de redes sociais: 'Final de semana deu ruim'