Especialista aponta que lesão de Neymar tem a ver com Mariana Rios

Parece que o jogador ousou muito na noitada com Mariana | Foto: Reprodução

O escritor da Coluna Futebol ETC, do Metrópoles, Marcondes Brito, associa a contusão de Neymar com a noitada registrada pelos holofotes entre Adulto Ney e Mariana Rios .

O craque foi visto aos beijos com a atriz. Os dois teriam ficado juntos na última sexta-feira (12), após a vitória do Brasil contra a Colômbia, em comemoração realizada no bar Santo Cupido, em São Paulo.

Neymar sentiu incômodo muscular na coxa esquerda e vai desfalcar o jogo de hoje da Seleção Brasileira contra a Argentina.



Leia a opinião do articulista:

O que uma coisa tem a ver com a outra? Aparentemente, nada, mas os médicos e os preparadores físicos jamais recomendariam que um atleta de alto rendimento – como são os casos de todos aqueles que estão na Seleção Brasileira – aproveitasse o dia de folga na iluminada e divertida vida noturna de São Paulo.

A rigor, Neymar vive uma situação diametralmente oposta à de Lionel Messi, seu companheiro no PSG. O argentino estava levemente contundido, mas intensificou o tratamento fisioterapêutico, bem como o repouso muscular, a fim de poder juntar-se aos seus companheiros de seleção. O brasileiro Leonardo, diretor do PSG, nem queria liberar o jogador para esses jogos eliminatórios.

Diferentemente de Messi, Neymar chegou bom ao Brasil, enfrentou a Colômbia, mas não se cuidou adequadamente, e foi subitamente afastado da Seleção Brasileira, devendo retornar para a França antes o quanto antes.

Leia mais:

Barcelona anuncia retorno de Daniel Alves

Messi começa jogando contra o Brasil, diz treinador