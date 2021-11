Após anunciar separação de Dynho Alves, MC Mirella recebe apoio de fãs

Sem citar nomes, a cantora comentou a relação de amizade e a troca de carinhos entre Dynho e a influenciadora digital Sthe Matos no programa | Foto: Reprodução da Internet

MC Mirella ganhou o apoio de internautas, nesta terça-feira (16), após colocar um ponto-final no casamento com Dynho Alves. Mesmo com o dançarino confinado no reality show A Fazenda 13, a cantora já deu entrada na documentação do divórcio.



"A Mirella está certíssima em se divorciar do Dynho. Se em rede nacional ele tem uma amizade dessas, imagina fora das câmeras. É muita falta de caráter e responsabilidade afetiva", disse um seguidor. "A Mirella estava solteira na época da edição dela e, mesmo assim, ficava preocupada com o que Dynho poderia estar achando do comportamento dela, já o Dynho não parece ter a mesma preocupação", comentou outra.

Sem citar nomes, a cantora comentou a relação de amizade e a troca de carinhos entre Dynho e a influenciadora digital Sthe Matos no programa. Algumas imagens já tinham viralizado na web e dividido opiniões entre os internautas.

"Sério, tem que ter cabeça, viu? Não aguento mais ver nada. Todo dia a mesma coisa… Não acordo mais com a mente leve, é sempre um novo pesadelo", desabafou a artista, que também relembrou a participação dela em A Fazenda 12 e o relacionamento com Biel, que estava no confinamento.

" Nem eu, que tinha um amigo de oito anos lá dentro, tinha essas intimidades com ele. Mesmo já tendo me relacionado. Mesmo solteira. Eu colocava limites mesmo sem precisar. Mas é questão da cabeça de cada um, né? Se eu pudesse voltar no tempo " MC Mirella, artista

O noivo de Sthe, Victor Igoh, também já tinha falado sobre a peoa e o dançarino e afirmou que ela teve atitudes que lhe desagradaram.

*Com reprodução do R7

Leia mais:

Mirella merece respeito: público se revolta com comentários

Assédio, treta e agressão: relembre o que rolou na 'A Fazenda 12'